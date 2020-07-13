雙北合作交流平台副市長層級會議今在新北市府登場，由新北市副市長陳純敬與台北市副市長黃珊珊共同主持，雙方除了拍板明年底前台北市仍維持400個YouBike1.0站點，給予緩衝期外，雙方也談妥將共同爭取2025年世界壯年運動會主辦權，盼活絡北台灣運動觀光產業。

陳純敬表示，雙北合作邁入第6年，合作案達145件，已完成117案，還有28案持續推動中；包括淡水河北側沿河平面道路，環境影響評估業經審查通過；捷運汐止民生線也經環保署環評初審會議決議通過，目前已提送環評大會審查，萬大中和樹林線、環狀線北環段及南環段也持續推動中。

此外，雙北正著手爭取2025年世界壯年運動會主辦權，目前有共4個城市角逐，包括台灣雙北市、新加坡新加坡市、澳洲伯斯、法國巴黎；陳純敬指出，台北市舉辦過世大運，盼透過世界壯年運動會機會，讓台灣被世界看見，活絡北台灣觀光發展，雙北市長柯文哲、侯友宜達共識，申請計畫書也已寄出。

針對交通方面，雙北市重申，明年底前台北市仍維持400個YouBike1.0站點，隔年全面升級後，將會彈性檢討，研議在台北市保留跨市借還量高的1.0車柱，或在新北市建置2.0車柱，確保雙北市民權益。

(中時 )