陸上的房地產與海上的遊艇結合，繼京城銷售豪宅送遊艇、泰嘉開發搭艇看屋之後，華友聯開發（1314）攜手嘉信遊艇，將陸上的住宅公設，延伸到海上，凡是華友聯已購住戶，都可免費搭遊艇，欣賞高雄港灣美景和高雄公共建設。華友聯董事長陸炤廷13日在「波克」56呎遊艇上指出，華友聯目前在台南和高雄的已購住戶大約2,000多戶，絕對多數都屬首購族，而且年輕人居多，基本上，想要享有遊艇海上人生的機率，相對不高。因此，華友聯除了在已經興建的大樓住宅，提供完善的各項公共設施之外，也希望將住宅大樓的公設，延伸到遊艇，他說，華友聯決定與嘉信遊艇公司，承租嘉信遊艇，住戶可以透過華友聯服務app，訂定想要搭乘遊艇的時間，並繳交保證金5,000元以及2,000元清潔費，並且以戶為單位，可邀親友最高15人，一起出海同樂，享受海上人生。住戶其實是免費的，陸炤廷表示，因為，只要住戶登艇，保證金就退回，而2,000元則是用來購買披薩飲料的下午茶點心，所有遊艇費用，都由華友聯支付。

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