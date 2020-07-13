隨著國旅市場回溫，各大主題樂園為搶食「安心旅遊」補助與「振興三倍券」商機，近期爭相祭出優惠方案吸客！劍湖山（5701）世界今（13）日宣布，自7/15起將與南台灣最大動物園-台南「頑皮世界」跨區合作拚觀光，聯合推出「遊山頑水雙世界」優惠案，標榜「一張票券、二遊世界、三倍幸福」，開啟「遊樂設施」加「超萌動物」的旅遊新體驗，攜手搶攻暑假旅遊商機。

劍湖山世界總經理王瑞堂表示，劍湖山世界與頑皮世界的遊樂屬性不同，兩地相距一個小時車程，也具備觀光帶串連優勢，因此決定打破競爭成見、展開跨區合作，攜手搶攻旅遊商機。他強調，民眾買票不加價，就能在雙樂園「頑皮世界」與「劍湖山世界」，感受「水樂園、陸上樂園、動物園」三種不同的遊樂體驗。

「頑皮世界」是南台灣最大動物園，遊客可與兩千多隻動物近距離互動，體驗動物生態教育並學習尊重生命，廣受親子家庭及年輕族群青睞，是今年南台灣最熱門景點。暑假期間持續推出限量長頸鹿及水豚互動體驗，讓民眾可與動物療癒一整天。

雙世界聯盟今日由「頑皮世界」執行董事張維銘與「劍湖山世界」總經理王瑞堂於咕咕飛車上完成簽約儀式，別出心裁的簽約儀式，展現觀光遊樂業活潑不受拘束的熱情，現場還邀請藝人林艾璇及邱凱偉作為活動大使。

王瑞堂表示，劍湖山世界+頑皮世界的「遊山頑水雙世界」優惠案，購票時間自7/15至8/31，於劍湖山世界購買799元票券(一張劍湖山門票、一張頑皮世界互惠票）或至頑皮世界購買960元票券(兩張頑皮世界門票、一張劍湖山互惠票)，在今年12/31前持互惠票券，免費暢遊「頑皮世界」或「劍湖山世界」1次。

劍湖山世界受到今年初疫情的衝擊，上半年總入園人數大幅縮水、營收僅1.31億元，大減51.66％；下半年期望透過與頑皮世界攜手合作、雙方共同搶食暑假旅遊商機，力拚營收逐月回溫。

(工商 )