王莫昀／台北報導

首批振興三倍券將於(7／15)起陸續到店，民眾將可在便利商店正式領取，其領取流程與各家加碼優惠更是眾所矚目，儼然已成為全民參與的全台最大購物節！全家便利商店自7月15日至31日，規劃推出滿額優惠三重送，不論使用實體券、虛擬券或現金，消費滿200元即可獲得台鐵吉祥票卡，可兌換霜淇淋、大杯冰金萱鮮橙青茶、大杯冰美式及FamilyMart Collection鹼性離子水共4種商品，其中隨機一款商品，同時還有大戶屋冰淇淋優惠券、指定箱購商品送購物金等優惠，另外還有多種非現金支付優惠，誠意十足。

全家便利商店此次規畫「雙管道、四步驟」領券流程，民眾可自由選擇使用FamiPort或全家會員APP進行領取，且皆只需四步驟即可完成。如欲使用FamiPort，只需：一、持健保卡或取券簡訊(序號將以手機簡訊傳送)到預購選定之「全家」店舖，進入FamiPort機台的振興三倍券領取專區，點選[領取]並閱讀確認條款；二、插入健保卡或輸入領取序號及身分證字號末4碼；三、確認領取明細；四、印領取單據至櫃檯核對身分證件、簽收領券。

若使用全家會員APP則為：一、加入全家會員並下載APP或My FamiPort APP；二、進入「振興三倍券領取專區」，輸入身分證字號末4碼及購買序號；三、確認訂購資訊後生成三倍券專屬領取條碼；四、至櫃檯刷取條碼並進行領取確認與簽名即完成，便利性十足(相關規範領取時可參閱領取條款)。另外，也同步提醒民眾，領取人需帶本人身分證或健保卡供店舖人員確認身份，並在取件時於背面封條簽名處簽名；若為代領者，則須攜帶代領者與欲代領者之雙方身分證或健保卡，並於背面封條簽屬雙方姓名。

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