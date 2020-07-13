全球單日確診超過22萬人再創紀錄新高，川普稱不考慮第二階段貿易協議，美國宣布退出世衛組織，針對香港議題動作頻頻，可能禁用中國社交APP並宣布對法國商品課稅，推升國際緊張情勢，但受疫苗研發試驗結果亮眼及中國官媒樂見牛市論調提振，催化風險資產人氣，那指強漲屢創新高，帶動近週全球股市上揚，近週資金淨流入以固定收益型ETF為主。

依據彭博資訊統計，截至2020年7月10日為止，過去一週ETF基金淨流量顯示，整體股票型ETF資金近週淨流入20.7億美元，其中主要流入中國及日本股票型ETF，近週資金分別淨流入54.1億、21.4億美元，全球股票型ETF資金轉為淨流入20.7億美元。

美國股票型ETF資金則轉為大幅淨流出87.5億美元，歐洲股票型ETF資金小幅淨流入4.7億美元，新興市場股票型ETF近週資金轉為淨流入1.5億美元，今年來整體股票型ETF資金淨流入突破千億規模。

富蘭克林證券投顧分析，近週全球單日新增確診人數再創新高，所幸新冠肺炎藥物及疫苗傳出利多，支撐全球風險資產驚驚漲。受惠於科技與醫療發展，目前可透過病毒傳播率、住院或加護病房使用率及Google Mobility等多項即時經濟活動指標來監控疫情與經濟復甦，目前跡象顯示由於檢測量增加且政府已有應對經驗，儘管部分地區確診人數升高但死亡率仍獲得控制，而汽油消費、餐廳訂位等經濟指標持續改善。

富蘭克林證券投顧指出，若疫苗及藥物研發進展維持正向，民眾將逐漸習慣與病毒共處的生活新常態，加上各國政府的寬鬆政策效果顯現，有助延續經濟復甦及股市震盪走堅行情。

進入後疫情時代下的投資策略，富蘭克林證券投顧建議首選具備長線結構性題材完整的科技、生技及黃金產業，而美元走弱環境提供新興股市表現機會，輔以中國政策作多與資本市場改革紅利發酵，看好側重科技醫療等新經濟產業的新興亞洲和大中華股市。而進入財報公布期間市場波動加大，債券部位建議納入跟股市相關性低且波動較低的美國政府債券型基金(GNMA)及伊斯蘭債券型基金，作為投資組合中的防禦配備。

(旺報 )