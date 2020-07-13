振興三倍券預購了沒？已是民眾近期掛在嘴邊的熱門話題，多家知名餐飲業者看好這波銷售狂潮，擁有6大品牌的豆府餐飲集團加碼推出好康活動，從7月15日起至7月31日為止，於旗下的涓豆腐、北村豆腐家、銅盤、韓姜熙的小廚房、飛機河粉、姜滿堂等任一門市消費，消費滿額即贈市價超過3000元的「豆府加碼三倍券」。

豆府餐飲集團表示，因為振興三倍券在多方面都能使用，以家長而言，滿多人會拿去繳學費，為體貼消費者，加碼推出的「豆府加碼三倍券」優惠，只要在6大門市任意消費，不限使用振興券、現金、信用卡皆可適用，自台灣疫情解封，於上一檔母親節時訂席率近乎9成，此回瞄準暑假、父親節檔期，以親子訂席、好友聚餐為主，預期有不錯的業績。

炎熱氣候讓許多家庭主婦、愛料理的民眾直呼難受，暑假期間外出聚餐的人潮漸多。豆府餐飲集團這回祭出19道超人氣料理，只要在涓豆腐、北村豆腐家、銅盤、姜滿堂消費滿1000元，總價值超過3000元的超人氣料理包含涓豆腐328元「梅花豬石燒拌飯」直接下殺99元就可以吃得到，北村豆腐家則要請吃店內招牌「海鮮煎餅」、銅盤兩人同行即可「折抵100元現金」，還要再加送部隊鍋，至於韓國燒肉品牌─姜滿堂，也要請吃消費者必點的「白頭山雪冰」。

韓姜熙的小廚房和飛機河粉兩個品牌更超值，只要消費滿600元，就直接送3000元的加碼五倍券，甚至韓姜熙的小廚房還推出韓國炸醬麵定食超殺半價回饋，飛機河粉直接免費升級套餐優惠。

(中時 )