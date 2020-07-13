30多歲年輕夫妻走進診間，先生支支吾吾地說：「每次做『那件事』弄好久還是出不來，最後都得『自己來』才能射精，我和太太都好累……。」

太太緊接著說：「結婚前還覺得先生很勇猛，現在每次都要耗個1小時，實在受不了，更麻煩的是，這樣怎麼懷孕啊？」

許多男人追求做愛愈持久愈好，最好能「金槍不倒」，不過，有一群男性反而為了「太久」、「遲遲射不出來」而困擾，往往得靠自慰才能「釋放」。既無法在陰道性交感受高潮的愉悅感、另一半也可能到後面陰道變得乾澀、不舒服，更麻煩的是無法受孕。

「『延遲性射精』是想射但射不出來的一種病態，總覺得就差那麼一點點，而且沒有刻意控制或故意延遲不射精。」嵩馥性健康管理中心主任童嵩珍說。

林口長庚醫院男性學及婦女泌尿科主任陳煜表示，醫學上沒有定義達到多久時間才算延遲性射精（以下簡稱遲射），但臨床上會感到困擾的病人最常見是1小時以上。但年紀愈大，體能變差，可能不到1小時就放棄追求射精的快感。

遲射按程度輕重，又可以分成4個層次：

●最輕微─只有在特定人的陰道中可以射精。

●輕微─經由特定人的手進行手淫才能射精。

●嚴重─自慰才能射精，也是最常見的情況。

●最嚴重─不射精。不論和他人做愛或自慰，都無法射精。

整體來說，造成遲射的原因有以下幾類：

●生理性：包括老化、疾病（最常見是糖尿病破壞血管和神經）、手術（骨盆腔手術如攝護腺癌、膀胱癌）或藥物（如治療攝護腺肥大的藥物）影響等，主要是射精的機轉受影響。

●心理性：大部分男性在成長過程中，被灌輸做愛時就是要持久，導致射精時會不自主控制，漸漸地無法在該射的時候就射精。

●訓練而來：現代人愈來愈晚婚，如果男生和異性交往互動的情況又不好，只能藉由自慰紓解需求，「可能漸漸把視覺刺激開到最大，打手槍的用勁和速度也開到最猛，變成在女人的陰道裡沒辦法射精，因為女人再怎麼強也不比自己的手強，現實社會的女人再怎麼強也不比A片裡面的女生強。」童嵩珍話說得很白。

「假設高潮的閾值是100分，（遲射病人）他已經超標，一般女人可能只能達到60或70、80分，達不到他的閾值當然就很難射。」童嵩珍說。

病人把自己訓練成需要太多刺激才能射精，例如自慰時用床板、書本摩擦陰莖，或者趴在床上以雙腿夾住陰莖擠壓射精，都是在正常女性陰道磨蹭所不會有的感覺。

比較棘手的是，治療遲射並不容易。生理問題要對症治療，若是心理或長期訓練造成，則要採「雞尾酒式療法」，多管齊下。

●調整自慰方式、增加感受力：假設自慰力道過猛，建議慢慢調降力度。也可以藉助情趣用品，例如飛機杯，調整自慰的力道，慢慢適應陰道的鬆緊度和頻率。

同時要提升對性刺激的感受力，「不是把刺激加到更大。」童嵩珍說。例如有些男人看到女生脫一件衣服就會射精，這是屬於感受力太強；但有些男生看到女生一絲不掛也沒感覺，就是感受力不足。遲射的人通常屬於後者。

●多與人接觸：遲射的人在人際關係上往往有一層障礙，與人接觸時存在藩籬，無法用心交流和感受，因此要在心靈層面培養與人交流的感受力。

●藥物治療：主要是增加多巴胺分泌的藥物，因為多巴胺濃度太低，可能造成病人不容易勃起、興奮度下降。

陳煜表示，遲射的病人大多不覺得自己有病，通常是伴侶覺得真的太久、到後來很不舒服，或者隔天還要上班，兩人都精疲力盡；也有病人婚前覺得自己很強、很厲害，等到想生育時無法讓太太正常懷孕，才來看診。

如果真的情況難有改善，有些男性最後也慢慢習慣、釋懷，如果和伴侶都累了，也可直接以自慰方式射精達到高潮，即使性愛過程中沒有高潮，透過龜頭摩擦、刺激，一樣能達到快感。

至於生育問題，陳煜有時會建議求診的夫妻，將自慰的精液射在量杯中，再把精液倒入空針筒、注入另一半的陰道中，也有機會正常懷孕，「這不是精液或量的問題，只是無法陰道內射，短時間打進去也ok。」

(中時電子報)