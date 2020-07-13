彰化外海火燒船3人獲救 船長眼睛遭嗆傷 20:022020/07/13 中時 陳淑娥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 彰化外海發生火燒船事件。（讀者提供／陳淑娥台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 漁船「金海16號」13日於彰化外海西方1.2浬處起火，船上3名船員遭友船救起，鄧姓船長眼睛不慎遭嗆傷，已緊急送醫，目前海巡艇艦在旁戒護，俟滅火後，船方將聯繫友船協助拖帶。 台中籍漁船「金海16號」13日13時51分於彰化外海西方1.2浬處發生火燒船，船上有3名台籍船員，鄧姓船長眼睛遭濃煙嗆傷，稍有不適，3人由友船「泰山1號」救起，並將船長送往榮總就醫。 海巡署已更換海巡艇PP-10031艦在旁戒護，俟滅火後，船方將聯繫友船協助拖帶。 (中時 ) #船長 #眼睛 #嗆傷 #外海 #彰化 也許您會感興趣 寶島熱門新聞 高雄跑行程聽到年輕人評韓這句？謝龍介喊7字 - 政治 計程車活春宮瘋傳！桃色男主角慘了…一夜損失17億 - 社會 新北最新民調出爐 侯友宜支持度曝光... - 政治 預購紙本三倍券 一看領取簡訊氣炸：唐鳳寫的嗎？ - 生活 「罷免黃捷」變冷清？鳳山清捷隊回擊爆真相！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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