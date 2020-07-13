漁船「金海16號」13日於彰化外海西方1.2浬處起火，船上3名船員遭友船救起，鄧姓船長眼睛不慎遭嗆傷，已緊急送醫，目前海巡艇艦在旁戒護，俟滅火後，船方將聯繫友船協助拖帶。

台中籍漁船「金海16號」13日13時51分於彰化外海西方1.2浬處發生火燒船，船上有3名台籍船員，鄧姓船長眼睛遭濃煙嗆傷，稍有不適，3人由友船「泰山1號」救起，並將船長送往榮總就醫。

海巡署已更換海巡艇PP-10031艦在旁戒護，俟滅火後，船方將聯繫友船協助拖帶。

(中時 )