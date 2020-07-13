鴻鎵科技為國內功率元件領域新生力軍，與日本最大電報與電信公司NTT旗下完全持股子公司NTT－AT合作，技轉氮化鎵（GaN），主攻5G基地台的電源方案，董事長顏宗賢表示，已陸續與供應商合作開發小型化高瓦數氮化鎵電源方案，目前正送樣給系統商認證，預計明年開始能取得不錯的進展。

而面對國際仍持續延燒的肺炎疫情，鴻鎵與NTT合作，使用氮化鎵元件開發高強度UVC殺菌盒，利用UVC深紫外光波長照射達到消毒、滅菌的效果，產品全部台灣製造，已於日本上市銷售。而國內雖疫情趨緩，但防疫不能鬆懈，顏宗賢表示，希望為防疫盡一份心力，日前捐贈30部UVC殺菌盒予臺中慈濟醫院。

各國5G基地台建設如火如荼，國內相關零組件業者多有受惠，鴻鎵鎖定的是其中的電源方案。顏宗賢表示，5G基地台為節省空間及租金，縮小電源尺寸較有利，而使用氮化鎵是目前最有潛力達成目標的解決方案。

鴻鎵科技執副王興燁指出，氮化鎵具有高開關速度、低損耗、小體積等優點，可以有效提升系統效率，並解決元件散熱問題。鴻鎵氮化鎵功率元件已可量產出貨，RF射頻研發中，預計明年可試生產。

王興燁表示，目前全球筆電廠使用氮化鎵FET（場效電晶體）在筆電電源轉換器快充功能上及縮小體積，贏得消費者青睞。而5G基地台射頻裝置及電源、伺服器電源、電動車充電樁及消費性電子產品的快速充電，將是驅動氮化鎵高度成長的關鍵市場。

鴻鎵透過港資企業怡海能達陸續與5G基地台供應商合作開發。怡海能達為日本村田（Murata）代理商，主要銷售村田電容及濾波器給5G相關製造商，如長城電子等數十家5G產品製造商，另外如小米等快充也涵蓋其中。鴻鎵有望藉此快速提升氮化鎵產品於5G基地台電源市佔率，並攻進手機、筆電等快充市場。

(工商 )