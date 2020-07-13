山一向被視為較「陰」的地方，甚至有紅衣小女孩等民間傳說。一名男網友就表示，他在翻看高三畢業旅行合照時，意外發現其中一張不對勁的照片，只見人群後方有一名黑衣長髮女子，歪頭就站在遠處盯著他們，另外還出現第5個「不存在的男性」！

一名網友在臉書社團《靈異公社》表示，照片是高三畢業旅行時，在墾丁社頂自然公園拍攝的，事後回味這張照片卻越看越毛，因為遠處明顯有一名黑衣女子，留著長髮且膚色死白，死盯著他們一群人，但是原PO表示「我們班是全校走在最後一班的，而且後面根本沒有其他遊客。」

合照多出不存在的1男1女。（圖／翻攝自臉書靈異公社）

另外還有一處奇異的地方，班上明明只有4名男同學，但照片左半部最後卻多出一名身穿藍色衣服的男子，看似戴著黑色棒球帽躲在人群後方，臉卻剛好被前方的人遮擋住看不到，原PO表示有同學拿這張照片問廟裡的師父，師父還說了其實樹叢中還有一個「無形的」，所幸原PO表示，照片中的大家最後都平安健康。

其他網友看到照片紛紛留言「站在最後面的那個女的比較詭異」、「清楚到誤以為是同學」、「也太明顯了...熱天看這張瞬間體感降5度」。

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(中時電子報)