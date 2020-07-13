交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處為推廣北海岸金山在地觀光，特別於12日下午17時起盛大舉辦「2020北觀山海樂活節 系列活動-衝浪賞蹦火仔聆聽音樂」，結合金山當地特色文化資產「蹦火仔」，舉辦以青年及親子為主軸的沙灘音樂會，邀請知名藝人與北海岸各大專院校音樂社圈參與演出。以夏日悠閒樂曲點亮磺港漁火，讓國內外旅客皆能感受到磺港漁火的文化傳承與魅力。

金山警分局有鑒於正值暑假期間，為擴大宣導暑期青春專案等預防犯罪觀念，特由分局「預防犯罪宣導團」同仁結合青春專案4大主軸「反毒品、反詐騙、反暴力、反色情」，前往會場進行預防犯罪宣導，期透過近距離與民眾互動之方式，加深民眾對目前犯罪最新手法及模式之認識，進而達到宣導效果。

本次沙灘音樂會吸引許多民眾扶老攜幼、攜家帶眷前來參加，同時在海風的輕拂下，讓參加活動的大小朋友們，在享受音樂饗宴之際，亦能舒適地欣賞金山美麗的海景與夕陽。這次活動中還有一項國寶級的傳統表演，就是觀看著全球3艘碩果僅存的「蹦火仔」漁船，於黑暗中進行「蹦火仔漁法展演」，美麗的火光燃燒之際，頓時讓北海岸驚豔起來，象徵幸福的人生盡情發光發熱，讓在場民眾創造幸福的專屬回憶。

(中時 )