暑假國旅大爆發，再過2天民眾就能領到振興三倍券，多家飯店業者明顯感受入住人潮，最熱門景點之一的宜蘭，於夏季時節本是旅客出遊的旺季，座落傳藝中心園區內的宜蘭傳藝老爺行旅表示，7月份住房率提升至9成，以及今年夏天必玩的「2020宜蘭童玩星光樂園」、還有傳藝中心舉辦的「魔幻戲法藝術節」，預估振興三倍券發放後將帶來加乘效應，期待帶動8月份的業績成長。

疫情解封，民眾無法出國旅遊紛紛往熱門戶外景點跑，國內飯店的住房折扣是關注焦點，宜蘭傳藝老爺行旅推出相關住房專案，單筆消費持1000元紙本振興三倍券入住，贈送價值超過3000元餐飲住房優惠券，有3大優惠：1、1000元平日住宿抵用券，等同於現金券，於下次住房時直接抵扣省荷包（7至8月不適用）；2、手路菜中餐廳晚間單人套餐（價值660元）買一送一，於下次住房時晚餐訂購使用，雙人用餐享半價優惠；3、9至10月的假日住房不加價，為旅人下次住房選擇假日時現省1600元（連續假日不適用）。三種優惠皆限下次住房擇一使用，包含住宿抵用券1000元、手路菜中餐廳晚間套餐買一送一等好康，優惠券採不計名制，可選擇贈送親朋好友一起分享。

入住宜蘭傳藝老爺行旅享一站式服務，玩樂、住宿期間可暢遊傳藝園區，感受「魔幻戲法藝術節」的趣味，欣賞戲曲表演、工藝體驗、懷舊童玩、手作DIY等，適合親子旅遊，像是夏季住房專案「老爺童樂匯」一泊一食每房4300元起，提供早餐、傳藝門票、習藝券，每房特別贈送專屬復古童玩，每週五、六、日再加贈100元園遊券，房客到「手路菜中餐廳」用餐有9折優惠，享用「工夫香酥鴨」或多道在地美食，感受宜蘭在地美味。

(中時 )