青年樂生聯盟與聲援者，帶上樂生院民意志、代替手腳不方便的他們，今天早上從行政院一路苦行到衛福部。圖樂青提供

樂生園區懸空陸橋爭議，樂生自救會今天以「六步一跪」的方式，從行政院走到衛福部，要求衛福部放棄抗告。衛福部醫福會執行長王必勝則表示，7月14日將由衛福部長陳時中親自主持座談會了解院民訴求，同時邀集各單位與會評估可行性。

樂生園區懸空陸橋未環評，台北高等行政法院裁准停工聲請，樂生自救會近來不斷呼籲衛生福利部放棄抗告。衛福部預計明天下午召開座談會，但樂生自救會卻頻頻喊出沒受邀，今天上午從行政院出發，以「六步一跪」的方式到衛福部繞行抗議，要求放棄抗告。

青年樂生聯盟今天上午從樂生院苦行超過20公里至衛福部，呼籲行政機關尊重司法，放下傲慢官僚態度，立即「放棄抗告」、「通盤檢討」並呼籲國家應以人本、人權的角度省思過去犯下的錯誤。

樂青代表楊詠晴表示，明天就要開會，但至今都還未收到衛福部的開會議程與公文，只有透過熟識的立委才知道原來明天有這場會議，而院民因為多為八九十歲以上的長輩，要出門一趟非常困難，即使到會場也很難表達訴求，因此暫不會出席。

王必勝表示，衛福部對於是否提出抗告仍在研議，須報告衛福部長陳時中後才能決定。眼看近日爭議連連，陳時中認為既然公民團體有意見，將親自主持座談會了解爭議所在，並重新審視訴求是否可行。

為此，衛福部上週四晚間決議座談會將於14日下午1時30分召開，上週五隨即發出通知，考量公民團體沒有固定組織，除通知國際愛地芽協會、樂生院民代表藍彩雲，也以口頭告知，同時請熟識該團體的立委協助通知此消息。

王必勝指出，衛福部曾發文詢問環保署，獲得無需環評的回覆，這些年也和樂生院民溝通多次，並做出模型、請專家評估，相關討論紀錄均有入案，且大部分院民贊成這樣的作法。此案5月份決標後，衛福部6月就發文通知廠商，要求依照合約在14天內開始動工。

樂生自救會不滿此案未經過環評，對環保署提告，台北高等行政法院裁准停工聲請，但衛福部直到7月10日才收到環保署公文，經內部程序簽核，發文要求停工。

王必勝說，在此之前，廠商曾依合約在7月9日自行舉辦祈福儀式，引發樂生自救會不滿，實際上是公文一來一往導致的時間差，並未刻意違背法院決定。

(中時 )