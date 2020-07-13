新北市府視察後認為是水溝面太窄，決定將加寬至50公分、加深至80公分，增加可容納水量。（張睿廷攝）

新北市三峽台北大學周邊的學成路多年來只要遭逢強降雨就會淹水，深度最高達30公分，汽、機車通行都得小心翼翼，深怕不小心發生意外或拋錨，新北市議員廖宜琨要求市府盡快改善，水利局調查後，發現淹水主因為該處地勢較低，已研擬計畫加寬水溝面，增加雨水容納量，預計9月初完工。

台北大學周邊地勢低窪，已多次因淹水造成災情，去年新北市府將水溝內的堵塞物一次清除，本以為能解決問題，未料上個月的一場豪雨，又使北大附近淹成一片，最高達15公分。

居民王小姐說，這裡的淹水問題已經存在很久，往年颱風天來襲，還曾淹至近30公分高，浸至汽車底盤，憂心這樣的狀況在今年颱風來臨又會再度上演。

新北市議員廖宜琨表示，學成路這區域地勢特別低，只要大雨來襲，周邊的水流通通都會流至此處，他已多次向新北市反應，要求市府提出解決方針，不只治標而是要治本。

三峽區公所指出，經過多次會勘與討論後，發現淹水主因是學成路上的水溝面太窄、太淺，工務課會將水溝面加寬至50公分、挖深至80公分，總長約90公尺，增加學成路雨水容納量，同時增設連結管，讓積水可順暢流至雨水下水道。

三峽區公所補充，全案已完成規畫設計，預計7月底動工，9月初完工，經費約130萬，相信工程結束後，北大居民將不用再飽受淹水之苦。

(中時 )