針對大陸實施《香港國安法》，美國政府官員將於本周初再次開會，並於會後宣佈制裁或其他應對措施。目前白宮對於制裁手段爭議仍大，雖然日前傳出可能打擊港幣聯繫美元制度，但在新冠疫情衝擊下，以貨幣手段打擊香港的金融中心地位可能反而不利於美國，至於其他制裁措施，「選項很多，但沒有一個是好的。」

《多維新聞》引述《華爾街日報》指出，美國政府官員正考慮就最近實施的《香港國安法》對大陸進行懲罰，但香港作為全球金融中心地位的現實限制了華盛頓可用的有效手段。

美國官員與分析家稱，如美國對香港金融體系採取重大行動，可能會打擊美國、西方和香港的公司和消費者。但是，如果針對大陸官員實施更有針對性的制裁，以及對香港產品採取有針對性的貿易措施，將不會對北京將香港融入大陸國家安全系統的做法產生什麼影響。

知情人士透露，美國川普政府的高層官員上週四在白宮舉行的會議上討論了香港問題，官員們將在本周初還要重新開會，屆時可能會宣佈制裁或其他因應措施。

亞洲協會政策研究所（Asia Society Policy Institute）副所長、美國前高級貿易官員卡特勒（Wendy Cutler）說：「你要想找到既能傷害肇事者又不會搬起石頭砸自己腳的制裁辦法，這很難做到」，「有很多選擇，但沒有一個是好的。」

參與討論的知情人士稱，美國國務院官員討論了採取措施破壞香港貨的美元聯繫匯率制，以削弱香港全球金融中心的地位。但是一名高層官員稱，針對香港貨幣採取措施已被排除，至少在短期內是這樣。許多美國經濟官員也反對在全球經濟受疫情衝擊之際實施重大金融制裁措施。國務院與白宮都拒絕對此置評。

報導說，美國多名現任和前任官員說，比較可能的選擇是實施一系列有針對性的制裁，例如參眾兩院剛通過的法案，准許國務院和財政部對參與執行《香港國安法》的個人或實體實施制裁。

(中時電子報)