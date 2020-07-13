陸農業農村部：下半年豬肉價沒有大幅上漲基礎 20:002020/07/13 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 陸農業農村部官員表示，下半年豬肉價沒有大幅上漲基礎。(記者葉文義攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸官媒新華網報導，大陸農業農村部畜牧獸醫局局長楊振海13日表示，目前生豬存欄和仔豬供給量連續5個月恢復性增長，預示7月份以後可出欄的商品肥豬將逐步增加，豬肉市場供應將持續改善。 楊振海表示，今年豬肉進口預計比去年增加100萬噸以上，禽肉產量增加120萬噸以上。綜合分析，第三季度之後豬肉供應緊張局面將逐步緩解，下半年市場供應總體有保障，豬肉價格沒有持續大幅上漲的基礎。 (旺報 ) #豬肉 #增加 #基礎 #大陸 #市場 #肥豬 #供給 #禽肉 #價格 也許您會感興趣 兩岸熱門新聞 浪漫擊穿情報網罕見案例 法駐陸特工為愛叛國遭處重刑 - 兩岸 白宮即將宣佈對香港國安法制裁措施 美媒披露決策內幕 - 時政 首款搭載鴻蒙OS設備曝光 華為進軍3兆人幣市場 - 兩岸 - 旺報 陸祭出七大舉措 打擊股市造假行為 - 兩岸 - 旺報 中百協發零售企業上半年業績報告 僅2％業者客流逾去年 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。