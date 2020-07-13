森川柯林的女友朱凱琳顏值、實力兼具。（資料照／取自HSR Kids）

23歲美國高爾夫選手森川柯林（Collin Morikawa），在工作日慈善公開賽經過3洞延長賽拿下個人生涯第2座PGA美巡賽冠軍，在他身後默默陪伴的亞裔女友朱凱琳（Katherine Zhu）也曝光。

森川柯林在正規賽最後3洞追平原本領先3桿的美國選手湯瑪斯（Justin Thomas），兩人同以四回合總計269桿進入延長賽，延長賽第3洞森川柯林保par成功，擊敗湯瑪斯帶走冠軍，台灣好手潘政琮四回合累計285桿並列第48。

森川柯林奪冠後，女友朱凱琳也受到美國媒體注意，兩人已經交往數年，凱瑟琳也會打高爾夫，在加州一所基督教大學佩柏戴恩大學（Pepperdine university）唸書時打過校隊，在森川柯林還是業餘選手時也幫男友當過桿弟。

朱凱琳其實運動實力不差，因為父親畢業自北京體育大學體育系，朱凱琳從小耳濡目染也開始從事運動，最初是常識父親最擅長的網球，後來參加網球及高爾夫潛力測試，結果顯示她更適合打高爾夫，因此她放下網球拍、改拿高球桿，還是中國大陸四川省第一位透過高爾夫進入全美大學排名50大名校就讀的女孩，而且還是獲得全額獎學金，以成為職業高球員努力中。

(中時 )