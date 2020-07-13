前高雄市長韓國瑜遭罷免後，全台各地有民眾自發發起新一波罷免活動，直指多名綠營民代，高雄市議員陳致中也是目標之一。如今，罷免陳致中理由書曝光，其中的第1點更是直指陳致中2010年嫖妓案疑雲。

根據《ettoday新聞雲》報導，罷免陳致中的罷免理由書列出6點理由：

1.私德應受公評，罷免書提到，「陳致中於2010年爆出嫖妓案，且為法院認證，非但沒向社會大眾說明，且未對家庭表達歉意」。罷免團題還質疑，陳身為高雄市議會教育委員會委員，這樣的行徑可能會對教育產生負面影響。

2. 陳致中的當初的選舉政見「台灣一邊一國」以及「主張扁案是政治事件，應予平反」，無關市政，且「一邊一國」議題還屬中央職責範圍。

3. 罷免團體指出，之前陳致中在陳水扁貪汙案中曾表示，將歸還貪污款項18.7億元，但至今仍未兌現。

4. 防治登革熱不力。小港、前鎮每逢夏日均有嚴重的登革熱疫情傳出，前高雄市長韓國瑜遭罷免前曾進行過相關作業防範，但卻不見陳致中動作。

5. 看重政黨、黨團更甚於市政。陳致中除高雄市議員一職，其他職務均屬民進黨相關機構，「罷免陳致中」團體質疑，陳積極參與黨務心不在高雄，是否只是把高雄當跳板？

6. 陳致中住在鼓山區美術館園區豪宅，卻來前鎮小港選議員。「罷免陳致中」團體質疑，陳致中從未在前鎮、小港生活過，會明白在地人的困難和需要嗎？

目前罷免陳致中活動進行得如火如荼，日前挺韓大將杏仁哥在臉書上宣布，陳致中的罷免連署已經突破萬人大關，而罷免陳致中活動發起人也發布最新進度，並表示將會取出其中5000份作準備送中選會，並依程序要求寫提案理由書、繼續完成小港區連署造冊。

(中時電子報)