美股財報季本周登場，受到新冠肺炎疫情影響，標普5百指數有將近200家企業撤銷財測，使得第二季美企獲利表現詭譎難測程度創13年來之最，華爾街預估第二季美企獲利將較去年同期銳減超過4成。

經濟學家普遍認為，今年第二季應該就是這波不景氣的谷底，唯一不確定的是疫情的衝擊究竟有多大，本周隨著摩根大通、高盛與網飛等指標企業揭曉業績，外界將得以窺探答案。

不過，受到爆發疫情經濟危機的影響，企業營運衝擊難料，標普5百指數180多家企業被迫撤銷財測，造成經濟學家與投資人無從預判美企第二季營運表現。

根據FactSet所做的訪調，華爾街分析師預估標普5百企業第二季獲利將較去年同期暴減近45％，11大類股全數將呈現獲利衰退，其中以能源、非必需性消費與工業類股跌幅最大。

但是，分析師的獲利預測差距極大，根據道瓊斯商情資訊，分析師對標普5百企業獲利預測中位數的落差幅度從第一季的30美分跳增到第二季的40美分，而過去13年預測中位數落差都介於9到16美分之間。

投銀Stephens主要研究貨運產業的董事經理艾金斯（Jack Atkins）表示，「自3月以來，我不是打電話給產業的人士，就是忙著聯絡客戶，沒有一天休息，為的就是瞭解實際的狀況，這段時間不僅忙翻了，工作也極具挑戰。」

分析師指出，財測是讓投資人做出投資決策的必要參考資訊，也可讓企業誠實預告營運狀況，同時有助於抑制企業發布財報後的股價震盪幅度。

分析師的獲利預測差距過大同時意味著股市在財報季期間可能加劇震盪，過去幾周來其實就已有多起類似的例子。

以聯邦快遞為例，該公司於3月份撤銷財測，6月底發布上季財報每股盈餘達2.53美元，遠高於市場分析師預估的1.58美元，財報公布後聯邦快遞短短2個交易日暴漲近2成。

(工商 )