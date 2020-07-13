「遊新北好食趣」有別於一般美食旅遊手冊，除了有猴硐、九份、金瓜石、深澳、板橋及坪林共68家餐飲業者，還有食安資訊。（許哲瑗攝）

新冠肺炎衝擊觀旅、餐飲業，新北市衛生局輔導評核瑞芳衛生優級的餐飲店家，推出「樂遊新北市，瑞芳好食讚」活動，將於18日在瑞芳後火車站、25日於猴硐火車站設攤，時間自上午11時至下午2時止，現場除了發放內含100元消費券的手冊，在新北市68個業者均可使用外，民眾還可參加抽獎活動，獎項包括Switch主機及健身環等，預計8月31日18時於「新北衛什麼」粉絲團公布中獎名單。

衛生副局長許朝程表示，「遊新北好食趣」有別於一般美食旅遊手冊，除了有猴硐、九份、金瓜石、深澳、板橋及坪林共68家餐飲業者，還有食安資訊，此外，其中有7家為食品友善借問站，以臺式「相借問」的親切服務及優化用餐衛生環境的舒適形象，提升旅客對新北市餐飲食品安全衛生的信心。

此外，18、25日活動現場可參加抽獎，獎項有Switch主機及健身環等，預計8月31日18時於「新北衛什麼」粉絲團公布中獎名單。

新北市衛生局表示，衛生局為提升新北市飲食文化，委託中華食品安全管制系統發展協會（HACCP），藉由專家學者專案輔導餐飲業者包含從業人員、作業環境、廢棄物及倉儲管理，以及製程與品管、飲食場所標示、食材來源等，落實業者食安衛生自主管理，通過稽核後頒發評核標章。

衛生局呼籲民眾，在外用餐或前往旅遊景點遊玩、飲食，優先選擇通過餐飲分級「優級」及「良級」的業者，全面提升新北市整體餐飲文化，安心樂遊新北。

(中時 )