新北市永和區公所今（13日）下午7時許舉行第1次說明會，永和區長陳怡君強調，將協助住戶向廠商爭取應有權益。（永和區公所提供）

新北市永和區公所今（13日）下午7時許舉行第1次說明會，永和區長陳怡君強調，將協助住戶向廠商爭取應有權益。（永和區公所提供）

綺華建設位於新北市永和區文化路113巷內的住宅新建工程，11日上午因開挖地下室不慎造成地面塌陷，導致鄰近民宅建築物結構受損。新北市永和區公所今（13日）下午7時許舉行第1次說明會，永和區長陳怡君強調，將協助住戶向廠商爭取應有權益。

永和區公所邀集市府消防局、工務局、法制局、建商、營造商及住戶等召開第1次說明會，立委林德福、市議員羅文崇等均出席說明會。

陳怡君表示，第1次說明會是建立住戶與建、營造商一個溝通協調的平台，會中市府向受災戶說明搶救復工作進度外，亦請建商、營造商說明理賠方式以及聽取受災戶的訴求與意見。

另外，永和區公所將協助受災戶成立自救會，調解會提供免費法律扶助服務，讓受災民眾爭取應有的權益，後續將配合住戶需求召開平台會議。

永和區公所表示，現階段最重要的是給予住戶必要之生活協助及安置，並協助民眾爭取賠償與修繕相關細節，各機關單位也全力投入搶救復原工作，最慢於16日讓所有住戶回家，恢復原有生活秩序。

(中時 )