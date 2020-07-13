（中華郵政將推出郵票展示框。圖／中華郵政公司提供）

中華郵政公司為推廣郵票之美，訂於2020年7月14日推出咖啡色及原木白2款郵票展示框，每款售價新臺幣180元。

商品框型簡潔時尚，適用A4尺寸（210×297mm）之票品、照片或畫作，咖啡色款古典穩重；原木白色款清新雅緻，可立於桌上直、橫式擺放，輕鬆妝點生活空間，送禮自用皆宜，商品數量有限，請洽各地郵局、郵政博物館購買或至「中華郵政集郵電子商城」訂購。

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