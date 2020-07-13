華夏科技大學於6月20日至7月11日利用三個周末辦理「南勢角山步道植物生態調查工作坊活動」。（華夏科技大學提供）

華夏科技大學於6月20日至7月11日利用三個周末辦理「南勢角山步道植物生態調查工作坊活動」。（華夏科技大學提供）

華夏科技大學於6月20日至7月11日利用三個周末辦理「南勢角山步道植物生態調查工作坊活動」。（華夏科技大學提供）

華夏科技大學於6月20日至7月11日利用三個周末辦理「南勢角山步道植物生態調查工作坊活動」。（華夏科技大學提供）

華夏科技大學社會責任實踐計畫USR「華夏南勢在地紮根PLUS」進行校山守護，於6月20日至7月11日利用三個周末辦理「南勢角山步道植物生態調查工作坊活動」。

活動帶領德儀興南廠員工、中和教育會學校教師及社區居民40多人走進外挖仔山及南勢角山山腰步道進行植物生態觀察與調查，透過自然生態專家解說、實地走訪與觀察步道沿線坡地豐富的植被，共同學習與認識低海拔植物生態及未來調查工具的應用，讓學員更認識及了解在地郊山環境。

華夏科大USR計畫主持人蘇聖珠表示，該校大學社會責任實踐計畫「華夏南勢在地紮根PLUS」將中和區南勢角山、外挖子山和牛埔山列為校山，形塑成師生與社區居民教與學的場域，以自然環境為師，進行廣泛多元的學習。

此次活動針對校山-南勢角山步道進行植物生態調查的訓練與執行的基礎，藉此帶動師生及社區居民投入生活自然環境的觀察紀錄，進而採取關懷行動。

該活動主辦人陳麗娜表示，活動先透過室內課了解「台灣植物生態環境概念介紹與調查工具使用」，接著分別於二個週末進行戶外課，完成外挖子山森林生態走讀、南勢角山山腰步道指標與特色物種調查的練習。

活動日儘管天氣炎熱高溫，走讀過程汗水直下，仍不減夥伴們的認真與好學，每次駐足總仔細觀察聆聽老師介紹的特色植物．當停駐在水線凹口處，靜靜享受偶來的徐徐清風，抬頭仰望樹林間飄下的落葉，以及盤旋天空的大冠鷲或五色鳥的鳴叫聲，均覺大自然的靜謐賞賜如此美好。

此外，號召「登山健行不必遠行，自家後山／社區後山／城市後山就是最佳所在。」並且建議在地學員積極參與「自家後山自家守護」的行動。

(中時 )