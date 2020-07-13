這次演練也重現0206花蓮強震時的救災歷程，逼真還原當時的震災救援。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

縣長徐榛蔚表示，花蓮地震頻繁，颱風登陸機率大，需要透過震災避難演練，加強應變能力，保障民眾安全。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真)

花蓮是全國地震最頻繁的縣市，花縣府首次以「無腳本」的方式進行事故救援演練，重現0206花蓮強震時的救災歷程，依照應變通報程序與步驟，模擬災害發生時的應變程序及防護措施，加強人員實地操作經驗，盼增加未來防災與救災的即時應變能力。

由縣長徐榛蔚坐鎮指揮「109年災害防救演習」，今日上午針對蘇花改封閉中仁隧道，進行隧道事故救援進行演練，下午發布全縣各鄉鎮市災害告警簡訊後，隨即在花蓮市國興里舉行震災救援演練。演練內容為在長隧道內發生事故、部落遭遇土石流、地震等難料災害情境，運用逼真模擬演練，強化防災團隊的災害應變能力，讓各單位人員清楚了解應變措施。

蘇花改通車後，提升花蓮交通便利性，加上行車速限提升後，車流量逐日漸增，花縣府與公路總局在中仁隧道舉辦隧道事故救援演練，模擬隧道內發生交通事故，冒出大量濃煙，遮蔽隧道內視線，造成多車嚴重回堵的情境下，利用無腳本來磨合各單位的合作默契，強化隧道事故救援效能。

徐榛蔚表示，花蓮除了地震頻繁外，颱風登陸的機率也大，在多重災害環境下，實在需要透過震災避難演練，來加強各單位的應變能力，保障民眾的安全。

這次演練也重現0206花蓮強震時的救災歷程，縣長徐榛蔚與中央訪評委員們收到災害告警簡訊後，立即趴下，倚靠椅子作為掩護。隨後進行震災初期自救工作，模擬黑鷹直升機運送到倒塌建築物搜救工作，慈善單位也協助開設收容所，逼真還原當時的震災救援。

(中時 )