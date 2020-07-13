過去一周以來，全球的新冠疫情仍在持續惡化，即使美國的單日確診人數已突破了7萬人，但仍未改變華爾街對經濟數據的樂觀解讀，使得NASDAQ指數持續創下新高。無獨有偶，歐洲與亞洲製造業PMI的快速反彈，使得外資對亞股的信心稍微回溫，印度與泰國也開始出現資金淨流入，而PMI指數連續四個月擴張的大陸，股市更在上周創下上漲逾7％的紀錄。

根據統計，外資在上周對大陸股市淨流入40.22億美元，不但是連續第16周淨流入大陸股市，更讓大陸股市今年來的外資淨流入金額正式突破250億美元，遙遙領先其他亞洲市場。更特別的是，在內資的推動下，大陸股市在上周上漲超過7％，累計今年來的漲幅達到16.02％。

此外，東北亞與東南亞股市在今年出現明顯的分流。經過過去一整季的反彈，大陸、台灣與韓國等東北亞股市，今年以來分別上漲16.02％、0.63％與-2.15％，雖然並未全面轉為正報酬，然相較馬來西亞之外的東南亞股市，東北亞股市在漲幅上明顯領先。

摩根投信環球市場策略師林雅慧表示，5月起美國各州執行重啟經濟的政策，帶動了當地就業市場回溫，6月非農就業人數激增480萬人，而且主要還集中在零售、休閒、旅館酒店等直接受到疫情衝擊的產業區塊上。

不過，由於美國已開始出現第二波疫情擴散的隱憂，因此就業市場是否真能持續回復也尚難定論；若觀察其他就業相關數據，甚至也發現整體就業的動能似乎正在降溫，尤其初領與續領失業金的人數仍在高檔，所以未來這部份若出現新的變數，與美國經濟連動甚高的亞洲股市自然也會跟著反應。

不過，林雅慧指出，7月公佈的經濟數據已印證全球景氣正在進一步復甦，例如全球PMI數據由5月的36.3大幅跳升至6月的47.7，且製造業與服務業都同步攀高。細看區域分布，可發現美國以外地區的復甦動能其實是更為強勁，包括歐洲與亞洲等區，不但疫情控制上的成果更為顯著，且歐洲在就業保障政策上也一定程度穩住就業與消費，而亞洲則受惠科技續熱的趨勢。

摩根中國A股型基金產品經理張致寧表示，大陸是亞洲經濟復甦的最佳代表。由於官方管控得宜，大陸的經濟數據明顯呈現樂觀發展，且靠著充沛的流動性支撐，大陸A股自7月以來的表現也明顯領漲全球，上證指數更是創下了兩年半以來最長的連漲區間（自6月30日起至7月9日止），量價齊揚的結果，也推升A股市值突破9兆美元，再登2015年來高點。

張致寧指出，儘管中國證監會表示將加大監測場外配資力度，但滬、深兩市融資餘額仍僅是2015年高峰量的一半，且估值仍低於2017年的水準下，顯示儘管短線指數呈現急升，評價面卻尚未有過熱之虞。

此外，A股本波漲勢也開始轉由估值偏低的大型股領漲，包括券商、銀行等金融股，與原物料、工業板塊等，而海外中概科技股續強的趨勢則是不變，含大型電商、線上服務的NASDAQ中概金龍指數，今年以來漲幅更勝屢創新高的NASDAQ指數，顯示亞洲科技股在需求有撐、題材催化的環境下，在未來仍具表現空間。

(工商 )