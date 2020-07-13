馬來西亞宣布，儘管有新冠肺炎衝擊，但今年11月在吉隆坡舉行的APEC會議，將如期舉行。台灣今年將派哪位領袖代表出席？府方表示，待形式和人選確定後，會向各界報告。

近年來APEC會議的命運多舛，2018年在巴布亞紐幾內亞的APEC領袖會議，最後一天因中美兩國檯面下的角力，沒有提出有共識的領袖宣言，以主席聲明代替。

2019年原定在智利舉行的APEC，則因首都聖地牙哥發生抗議與暴動事件，臨時取消，原定美國總統川普和中國國家主席習近平的會面，也因此未能成行。

今年在新冠肺炎疫情衝擊下，2021年舉辦國紐西蘭，日前已經宣布明年APEC會議改採線上方式舉行。

由於APEC是我國參與層級最高的國際組織，每年由誰代表總統出席APEC經濟領袖會議，備受各界關注。蔡政府上任後，前兩年由親民黨主席宋楚瑜代表總統蔡英文，接著由台積電創辦人張忠謀擔任領袖代表。

除了前幾天歡度90歲生日的張忠謀外，協助蔡英文防疫有成的前副總統陳建仁，也是重要的人選。

總統府表示，今年APEC舉辦形式尚未確定，待形式和人選確定後，會向各界報告。

(工商 )