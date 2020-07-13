高雄市警察局長李永癸和台南市警察局長周幼偉為地方治安首長，應勇於承擔責任，已報請內政部職務調整。政院表示，今天的高層警界人事調整，就是政府向社會展現負起治安責任，並且向違法犯罪者展現決心，只要向公權力挑戰，政府一定嚴辦。

行政院發言人丁怡銘表示，蘇揆重視治安，也反映在院長對警察福利和執勤裝備的支持上，在政府整體努力下，民眾對於警察的形象也顯著改善，達到八成的滿意，是歷來最佳。

丁怡銘說，蘇揆對於警察同仁一向是要裝備給裝備、要修法就修法，該敘獎鼓勵就鼓勵，同時實質提升福利，為的就是讓警察執法能夠無後顧之憂。所以他對警方有鼓勵也有要求和期許，

丁怡銘說，蘇揆上任後特別找來6都警局局長，要求拿出方法，讓各特種店不再發生任何鬥毆，「如果鬥毆發生在門口，就換掉地方警察局長」。當時蘇揆也向業者喊話，若「酒店、夜店一再生事，因為經營酒店夜店的都不是普通人，你讓人民不能安居，我就讓你不能樂業。」

對於突換撤換高雄、台南兩市警察局長，丁怡銘表示，蘇揆常強調「有功從基層開始獎勵，有責從上面負責」。近來接連出現特種店殺人、槍擊重大治安事件，今天的高層警界人事調整，就是政府向社會展現負起治安責任，並且向違法犯罪者展現決心，只要向公權力挑戰，政府一定嚴辦。

(中時 )