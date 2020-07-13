香港特別行政區商務及經濟發展局13日公布對於電影產業的相關推動措施。特區政府將透過電影發展基金預留的2億6000萬港元，推出5項主要促進措施，以增強香港電影製作，培育新進導演及演員，要提振香港電影產業。

這5項措施分別是薪火相傳計畫、屬於放寬措施的電影製作融資計畫、劇本孵化計畫、由香港電影工作者總會及香港電影導演會舉辦的短期進階培訓課程，以及落實優化首部劇情電影計畫。

香港商務及經濟發展局局長邱騰華說，受到近期抗爭事件以及新冠疫情的影響，香港電影製作及投資縮減，電影公司和從業人員在過去1年面對了嚴峻挑戰；因此，香港政府希望多管齊下，協助電影產業度過寒冬，同時，也希望能為電影產業注入新生命，延續香港電影的成功故事。

香港電影發展局主席王英偉則表示，措施涵蓋了電影產業不同層面工作者的需要，可讓他們在各自的工作職務上發揮才能，各司其職，為業界迎來新氣息。

(旺報 )