為了讓學生更熱愛英文，高雄市政府教育局推動「智慧城鄉生活應用補助計畫」，將數位科技教學融入課程，提升學生學習英語的興趣與能力，並打造城鄉跨域英語智慧學習村，13日舉行成果發表會，展現英語多元豐富的成果。

此次計畫高市教育局、經濟部工業局、希伯崙有限公司特別針對高雄市量身定做在地深耕特色文化的英語情境學習內容，跟高雄市科工館、新灣區與衛武營等知名景點，以雙語簡介互動課程、生活會話、圖解單字與派送英語學習任務等，學生們也紛紛表示有趣。

跟以往死板的卷宗式教學相比，透過AR科技加入小遊戲與課程結合，可以讓小孩學習時身歷其境，加強孩子的閱讀能力，此外也可以利用語音辨識功能訓練孩子們在聽力、口說的技巧，計畫實行半年下來，也發現學生們喜歡英語的程度大大提升，也更願意用英語與朋友或老師交談。

教育局主祕李黛華表示，透過英文互動遊戲，訓練學生口說組織能力，利用數位科技教學融入課程內容，有益於提升學生的英語學習興趣，應用於學校戶外教學或親子英語共學，強化學生對於自己的家鄉有更深入的了解及認同，以科技創造英語情境，實現跨學科學習，順利接軌國際。

希伯崙有限公司經理劉冠麟表示，這次特別將高雄各地的地方特色加進學習內容，因為他們發現在多數台灣人在與外國人聊天時，都是談論國外的景點或特色，例如自由女神像等，但高雄明明也有很多獨有的在地特色，卻因為語言問題，無法向他們表達高雄的美麗之處。

(中時 )