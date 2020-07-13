手拿鑷子，小心翼翼夾取米粒大的酒瓶模型，微縮模型師鄭鴻展安靜沉穩的完成每一個細緻如現實世界的場景。令人難以想像，總要維持高專注力觀察每一處細節的他，其實患有先天性弱視，兩眼視差達480度，比起一般人，更增添他在創作模型上的難度。

鄭鴻展表示，過去專職平面設計、室內設計，得到的成就感遠不及微縮模型帶給他的快樂，這也是他堅持下去的理由，「工作25年，至少幫客人做超過3萬件東西，很少聽到客人會稱讚你，就算有，也只是想要跟你談更便宜的價格。但在創作上，我們是沒有對價的，大家會用欣賞的角度看待我的作品，讓我內心充滿喜悅。」

現年51歲的鄭鴻展，畢業於復興商工美工科、日本設計專門學院，曾著有《微縮模型雙料冠軍的創作小世界》，深入淺出解析自己的創作過程。他表示，自己從小喜歡畫畫，在成為設計師後，對工作可說是戰戰兢兢，25年來幾乎全年無休，「但我接觸微縮模型後，我換成將一半時間全數投注在模型上，將工作事務放手，讓合夥人一起做。」顯見他對微縮模型的熱愛。

鄭鴻展在國中被診斷會有先天性弱視，長年從事設計業，他已經習慣以左眼觀察遠方場景，右眼聚焦近處作畫，對模型創作絲毫也不受影響，「因為出生一直是這樣，算是已能習慣這種殘缺，但在創作模型中，常常要近距離15公分內創作，太近太遠都會看不到。在失去視覺以前，我還是會繼續一點一點的微縮這個世界。」

(中時 )