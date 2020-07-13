民進黨全代會7月19日登場，發言人顏若芳表示，本次大會主軸為「團結台灣，前進世界」，將由黨主席蔡英文發表520就職後首次的群眾演說，民進黨將與全民一起堅守主權、抗中保台，共同為延續台灣自由民主的生活而努力。

民進黨本週日將於台北國際會議中心3樓大會堂召開第十九屆第一次全國黨員代表大會，顏若芳表示，開幕式將由蔡英文發表演說，隨後主持全國黨代表大會會議，這也是她回任黨主席的首次全國黨代表大會。

顏若芳說明，2020年總統大選，民進黨與全民一起堅守主權、抗中保台，共同為延續台灣自由民主的生活而努力，大選結果正是台灣全體國人團結一心的展現。而台灣歷經新冠肺炎疫情的挑戰，民進黨政府與人民並肩作戰，成功守住防疫前線，締造全球矚目的防疫成效。

因此，她說，這次全代會以「團結台灣 前進世界」為大會主軸，主視覺意象則是從「台灣」邁向「圓」，象徵島嶼勇敢前進世界，也表現出台灣堅毅地克服各種挑戰，團結共好。

顏若芳表示，這是總統蔡英文回任黨主席後首次主持召開的全代會，開幕式除了由蔡主席發表談話，也特別邀請副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、執政縣市長鄭文燦、黃偉哲、林右昌、林智堅、翁章梁、潘孟安為高雄市長候選人陳其邁拉抬造勢，凝聚黨內團結勝選氣勢，展現民進黨重返高雄執政的決心。

此外，正值防疫期間，中央黨部也參照「中央流行疫情指揮中心」防疫因應指引，落實各項防疫工作，包括大會座位採梅花座形式，所有參加大會的黨代表、黨工及媒體工作者進場時必須配戴口罩及消毒，並填具「健康聲明書」以換領各式證件始能入場。

全代會開幕式預計當天下午一點半開始，三點大會議程結束後預計展開中執委、中評委選舉投票，四點半開票；五點半由中評委互推選主委；中常委選舉則是六點開始投票，六點半開票。

(中時 )