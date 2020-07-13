為解決醫保領域詐欺騙保的弊端，大陸國務院近期首度印發《關於推進醫療保障基金監管制度體系改革的指導意見》，要嚴厲打擊詐欺醫保行為，情節嚴重者恐被納入失信懲戒名單，這意味著，未來高壓嚴控將成醫保基金管理的主旋律。

事實上，醫保制度自建立以來保障不斷提升，涵蓋範圍不斷擴大，但因制度不全，導致假住院、小病大治、超範圍營運、過度檢查用藥、套高收費、串換收費等違法情事仍層出不窮。

為解決上述弊端，這次《意見》一方面就是要明確監管權責清單，另一方面，推進監管制度體系改革，同時，制定醫療保障基金使用監督管理條例及其配套辦法，加大對欺詐騙保行為的懲處力度。

另外，將建立醫療保障部門與有關部門合作的監管機制，健全監督檢查、智慧監控、舉報獎勵、信用管理、綜合監管、社會監督等多方面制度；其中，使用科技進行監管是此次《意見》中的一大亮點。

廣西柳州市醫保中心負責人藍志成表示，《意見》頒布表明這兩年打擊騙保的行動上升到了國務院層面，中央通過不斷建立並完善醫保基金的監管機制，將對騙保行為長期保持高壓態勢。

(旺報 )