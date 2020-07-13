女星鄺文珣(May)因多年不變的美貌被封為「逆齡女神」，然更為知名的，是她出道時樣貌激似巨星劉嘉玲，而讓她被譽為「小劉嘉玲」而爆紅，演出過知名作品《真情》、《鹿鼎記》，更在《真情》中與楊冪前夫劉愷威合作並發展出戀情，然登對的兩人卻分手收場，鄺文珣轉身嫁給富商，但仍歹運纏身，成了有錢老公的出氣筒。

鄺文珣在《真情》中演出劉愷威的女友，此戲不但讓她走紅，還讓她跟劉愷威假戲真作成了戀人，兩人相當登對且發展出一段讓人稱羨的愛情，只是美好的戀曲因小三介入而破局，有傳鄺文珣嫌劉愷威名氣不足又不夠上進，因此痛斬情緣，讓劉愷威有段不短的時間困在情傷難以走出，至於鄺文珣，則在幾段緋聞後，閃嫁富商應德榮，成了豪門太太。

眾人以為鄺文珣嫁入豪門後，因可過上好日子而毅然淡出演藝圈，沒想到幸福沒持續多久，苦難卻很快到來，鄺文珣生下兩人第一個兒子後，丈夫因事業壓力而使得原本的躁鬱症情況加劇，造成了婚姻失和，他的抑鬱化為怒火，朝了嬌妻而去，甚至瘋傳他對鄺文珣動手家暴，導致婚姻岌岌可危，眼見只有離婚這條路可走。

鄺文珣否認丈夫家暴，但回想過去，表示自己在這段關係中大吵、冷戰甚至咬牙承受一切，但都無法改善，正當絕望想離婚時，最後一搏回歸到兩人共同的信仰上，於是漸漸接受現況並轉念，應德榮也受到牧師感化，兩人的關係竟奇蹟般地好轉，此後又生養了一對兒女，如今一家5口知足感恩，重拾家庭幸福。

(中時電子報)