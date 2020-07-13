炎炎夏日到來，氣溫持續升高。瞄準夏季零食商機，「Magi Planet星球工坊」針對炎熱夏日推出『泰式酸辣爆米花』，將泰國的代表料理-TOM YUM冬蔭湯化為零嘴，嚴選正宗泰式檸檬葉、香茅搭配多種香料，呈現酸辣帶勁的異國風味！

隨著暑假來臨，零食、飲品已成為不可或缺的嘴饞聖品。「Magi Planet星球工坊」今年加入熱帶國情元素，以異國泰式料理為概念，推出爽口開胃的『泰式酸辣爆米花』，選用泰國檸檬草、香茅搭配多種香辛料調製的酸辣粉，一入口就能感受到酸辣帶勁的味道，最後留在口中則是帶有淡淡的草本與檸檬清香。酸、辣、鹹、香一應俱全，就像是道地的TOM YUM冬蔭湯一樣，富有層次和南洋風情。

選用正宗泰式香料打造經典美味"TOM YUM"，鮮味指數100%，檸檬香茅爽口、酸辣帶勁超開胃。(圖/星球工坊提供)

『泰式酸辣爆米花』將於7/17(五)全台Magi Planet星球工坊據點、官方網站、PChome與迷客夏上市，110g建議售價$150。跟隨三倍券上路，Magi Planet星球工坊同步祭出超值優惠，7/15-9/30至全台門市使用「振興三倍券」消費，並出示官方[email protected]會員，加碼再送6包(10g)分享包，邀請全民一起刺激消費。

(中時電子報)