政府協調業者推晚鳥優惠，分散三倍券首波領券人潮，卻傳出業者意興闌珊。昨日傍晚7-Eleven宣布加碼領券的各式好康，並提出晚鳥優惠，其他超商等通路業者則多表示晚鳥優惠還在研議中。

逾千萬份實體三倍券明（15）日開放民眾領取，如同全台史上最大購物節開打，超商各各如臨大敵。OK超商表示，經由四大超商與政府相關單位協議，7月15日的三倍？紙本，由物流專車於早上及下午另加開班次運送，隨行配有警力，並針對所有紙本？進行保險加保，但運送過程無法確定物流到門市店點時間。

全家便利商店也說，為方便民眾領取，規畫「雙管道、四步驟」領券流程，民眾可自由選擇使用FamiPort或全家會員APP進行領取，且皆只需四步驟即可完成。

為避免民眾搶在前三天領券，政府協調業者提供晚鳥加碼惠，不過，部分通路業者私下表示，大家紛紛搶推活動，並在昨日進一步提供加碼好康，就是希望能搶先分食這塊龐大商機，故多未推出晚鳥優惠。只是昨日7-Eleven公布就7月17日至21日才領券的民眾，可享「CITY CAFE大杯拿鐵第二件半價」等優惠後，預期其他業者應會跟進，追問其他通路業者多表示晚鳥方案尚在研究中。

(中時 )