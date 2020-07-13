周見信將蔡焜霖童年最愛唱的歌謠《紅蜻蜓》，結合少年時期頭頂飛過的轟炸機，暗喻美好的童年生活將結束，邁入新章節。（慢工文化出版提供）

人稱「蔡前輩」的蔡焜霖，最為人所知的故事，就是他曾因加入讀書會，而在白色恐怖時期成為第一批送到綠島的政治犯，但除此之外，現年90歲高齡的他，更可說是見證台灣近代史的活字典，從日治時期開始的精彩人生，也照映出台灣90年來的時代演變。

台東大學兒童文學研究所所長游珮芸，2016年在一場人權講座後結識蔡焜霖。當時，蔡焜霖與同是白色恐怖受難者的陳欽生赫然想起，竟然沒有在活動中唱歌，就一起在游珮芸面前放聲高歌另一位受難者高一生的《長春花》，讓游珮芸印象深刻，「你能想見受難者每人都背負著黑暗沉重的過去，但兩位長者卻還是有顆純真的心，能在回憶審判、黑牢、死亡過後，馬上像孩子一樣歌唱，非常可貴而動人。」

游珮芸表示，一般人看蔡焜霖，只看見他身上帶有受難者的標籤，但細究蔡焜霖一生，光是曾發動群眾集資助紅葉少棒隊出賽的有趣過往，就足夠讓大眾更了解他，「我專門研究兒童文學，台灣許多孩子都曾看過來自國外，改編自真實歷史的精彩故事書，但為何台灣沒有呢？」

被蔡焜霖的故事打動，游珮芸發想出漫畫計畫《來自清水的孩子》，由她擔任編劇，並邀來插畫家周見信繪圖，希望利用4冊長篇傳記漫畫，完整道出蔡焜霖歷經的時代，目前已發行2冊，預計於明年完成全套作品。藉由漫畫，蔡焜霖不再只是大眾眼中看見的受難者，而是一位在大歷史變動下，努力活出光亮與希望的平凡孩子。

90年的光陰，如何才能描繪詳盡實屬不易，周見信第一次跨領域畫漫畫，就挑戰強調真實性的紀實漫畫，對創作增添不少難度。例如第1冊中，焜霖的大姐要出嫁，文字說來簡單，但日治時期的婚紗會是甚麼模樣？對周見信來說就十分頭疼，「當時台灣社會融合多元文化，有新娘穿鳳冠霞披，也有人穿白紗禮服，更有中西結合的款式，我必須要確認一切細節真實還原。」

周見信表示，比起畫繪本，畫漫畫如同情感「解壓縮」的過程，「繪本是在一段故事中，挑出最精華的場景來描繪，但漫畫需要鋪陳，讓讀者能漸漸堆疊情緒，進而產生情感。」游珮芸則說，故事從蔡焜霖兒時談起，也有助於讀者融入主角視野，與主角共享喜怒哀樂。

游珮芸表示，蔡焜霖曾說過「為何老天讓我活那麼久，也許是要讓別人知道這些故事」 ，令她非常感動，她也希望能藉由《來自清水的孩子》，讓人以不帶標籤的眼光，重新審視歷史，讓不同同溫層的人能相互理解、對話。

(中時 )