周見信將蔡焜霖童年最愛唱的歌謠《紅蜻蜓》，結合少年時期頭頂飛過的轟炸機，暗喻美好的童年生活將結束，邁入新章節。（慢工文化出版提供）

蔡焜霖愛唱歌，隨口一哼就是半世紀前的日本歌謠，高齡90歲的他，唱起歌來神采一如少年般爽朗快樂。蔡焜霖是第一批在白色恐怖時期送到綠島的政治犯，出獄後曾創辦《王子》雜誌、在雜誌發動群眾募資協助紅葉少棒隊出賽，2018年更獲金漫獎特別貢獻獎，他說，面對人生轉折，最好的陪伴就是歌唱。

近年，禁不住台東大學兒童文學研究所所長游珮芸一再提議，蔡焜霖終於點頭答應她，讓自己的人生故事化為漫畫，成為《來自清水的孩子》主角。蔡焜霖日前出席《來自清水的孩子》新書發表會，登台不久就在主持人邀請下，引吭高歌日本童謠《紅蜻蜓》，更詳細解說這首歌的創作歷史背景，如數家珍的豐富知識也讓在場讀者大為佩服。

蔡焜霖透露，得知游珮芸想將自己的人生故事化為漫畫，起初非常不願意，更認為自己活到現在，是個非常膽小的膽小鬼，「我這麼失敗的人生，牽連了那麼親朋好友，而且還有更多比我重要又優秀的難友故事值得訴說。」

游珮芸表示，蔡焜霖不願成為漫畫主角的心情，她相當能理解，蔡焜霖不希望成為白色恐怖事件中唯一被記錄的對象，尤其身邊有許多優秀的人也和蔡焜霖一樣，在當時遇到磨難，但她不斷和蔡焜霖強調，「所有你在乎的人、你覺得重要的事情我都會寫進故事裡。」這才讓蔡焜霖答應她的要求。

蔡焜霖生於1930年，台中一中畢業，因在高中曾加入讀書會而被指為匪諜，在綠島監獄關了10年，出獄正遇上台灣漫畫崛起的年代，便投身漫畫產業，先從日文漫畫中譯做起，再開始學習漫畫和雜誌編務。近年曾出版口述自傳《我們只能歌唱》。他所創立的《王子》雜誌，在漫畫皆須受審的年代，為台灣漫畫家提供了舞台，他也因此在多年後獲得金漫獎肯定。

過去負責編輯漫畫刊物的蔡焜霖，如今看到漫畫中的自己，也感到新奇，「哇，這真的是漫畫嗎？每一格都是一幅美麗的畫啊！」但其中趣事也不少，如第1冊漫畫中，負責繪圖的插畫家周見信描繪蔡焜霖的大姐要出嫁，蔡焜霖看圖後，卻說大姐更漂亮，還拿出照片佐證，讓周見信重新描繪。

周見信表示，蔡焜霖雖高齡，但對往事記憶卻一點都不含糊，漫畫場景許多細節都是仰賴他的記憶一一找到正確模樣。

(中時 )