爭取黃金救命時間，雲林地方捐贈消防隊無線心電圖儀。（張朝欣攝）

中國醫藥大學附設北港媽祖醫院院長吳錫金與善心人士林碧鈴，13日共同捐贈雲林縣消防局第3大隊4台「無線12導程心電圖儀」，此儀器可在救護車載送患者到院前，先判斷患者有無急性心肌梗塞，警示醫院預先啟動心肌梗塞治療模式，爭取更多的黃金救命時間。

「無線12導程心電圖儀」捐贈儀式由雲林縣長張麗善等人共同主持，張麗善表示4台心電圖儀將配置在雲林海線口湖、四湖、水林、北港等鄉鎮救護車，提前將患者心電圖數據傳至醫院，超前啟動救治團隊進而提升病患存活率。

雲林縣消防局局長林文山指出，依衛福部統計，2014至2018年國人10大死因中，心臟疾病皆為第2名，顯見因心臟原因造成死亡是國人不可忽視的問題。去年麥寮鄉試辦12導程心電圖儀布建，在1個月試辦期即成功救治1名急性心肌梗塞患者。

媽祖醫院急診室主任沈朝賢說，依國際治療準則，執行到院前心電圖是美國心臟科協會所建議的，可提高急性冠心症病人的存活率，希望藉由執行到院前心電圖，提早啟動心導管小組、爭取黃金救命時間。

心導管室主任張丁權強調「搶救心肌梗塞，時間決定預後」，愈早打通血管，愈可以減少心肌壞死、心臟衰竭、心因性猝死的機率。到院前救護車心電圖連結醫院，可減少醫院準備時間，對離院較遠病人的存活及心肌損傷有很大的助益。

媽祖醫院院長吳錫金表示，偏鄉搶救送醫分秒必爭，善用科技利器，病人到院途中先將心電圖數據傳至醫院，結合心電圖AI數據在第1時間執行心導管治療，將可擴大守護雲林沿海地區鄉親的健康。

(中時 )