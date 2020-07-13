雲林縣口湖鄉成龍溼地「別墅高腳屋」，推廣沿海防洪民居。（張朝欣攝）

雲林縣口湖鄉成龍溼地「別墅高腳屋」，推廣沿海防洪民居。（張朝欣攝）

觀樹教育基金會針對雲林縣口湖鄉地層下陷問題，在成龍溼地旁興建1棟兼具防洪、節能的「別墅高腳屋」，其高腳設計可因應至少50年的地層下陷，日前副總統賴清德造訪時非常讚許，期許基金會持續推廣這種「與水共存」的特色住宅。

觀樹教育基金會派員長駐口湖鄉成龍村，以成龍溼地為據點，每年舉辦「成龍溼地國際環境藝術節」，發現當地區居民深受地層下陷之苦，決定推出「別墅高腳屋」，邀請建築師設計外型與機能兼具的特色住宅。

基金會主任郭淑貞表示，內政部推動沿海低窪地區高腳屋建築， 2012年底增修建築技術規則，其中包括高腳屋相關法令，基金會於2014年依新規定興建高腳屋，2018年落成啟用，是全國第1座合法高腳屋，希望做為高腳屋的示範點，讓更多人了解其優點。

「別墅高腳屋」為3層樓建築，1樓高腳設計，可停放汽機車或做為綁蚵串、整理漁具場所；2樓為神明廳、客廳與孝親房；3樓則是套房與通鋪，方便親友來訪借宿，完全依照沿海易淹水地區生活需求進行設計。

「別墅高腳屋」也充滿綠建築概念與在地元素，口湖地區因長時間日照，2、3樓室內溫度偏高，基金會將當地隨處可見的蚵殼裝在鐵絲網，於2、3樓外設置「蚵殼隔熱牆」，不僅隔熱效果佳可減少冷氣耗損，外觀更是充滿在地元素。

基金會指出，「別墅高腳屋」每坪造價約6萬5000元，與當地樓房差不多，一般民眾都能負擔，目前高腳屋做為「成龍溼地說書館」，開放供民眾預約參觀。

副總統賴清德本月7日造訪口湖鄉成龍溼地、宜梧滯洪池，對「別墅高腳屋」留下深刻印象，認為此地景色很美，未來一定會有很多人來買地蓋別墅，一番話讓在地居民對高腳屋的發展更具信心。

(中時 )