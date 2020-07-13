威力彩頭獎上看16.2億元 獎號開出 看財神今晚是否上門 20:542020/07/13 中時電子報 趙永紝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 威力彩連43摃 今日頭獎上看16.2億元。(圖／本報系資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 威力彩9日開獎頭獎再摃，目前已連43摃，已史上第三長連摃，今日預估銷售5億元，頭獎上看16.2億元，為今年最高的頭獎，今晚開出第一區獎號為02、03、11、18、26、31，第二區為：03。 (中時電子報) #頭獎 #獎號 #威力彩 #頭獎 #財神 #上門 #16.2億 也許您會感興趣 推薦閱讀 下次還有機會！威力彩連槓43期 下期頭獎上看16.2億 20:542020/07/09 財經 乳妹舒壓只要2千元「讓你不虛此行」 一進門火速脫光！下場曝光 12:372020/07/11 社會 威力彩連43摃 今日頭獎上看16.2億元 11:382020/07/13 財經 財經熱門新聞 散戶小心！衝13000點…凶兆？驚爆台股下波屠殺時間 - 財經 威力彩頭獎上看16.2億元 獎號開出 看財神今晚是否上門 - 財經 川普公開戴口罩 美國疫情不妙！ - 財經要聞 - 工商時報 明台股如何操盤？專家爆致命點殺破 散戶不妙 - 財經 衝353…台積電漲上天還能買？專家分析後大驚 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。