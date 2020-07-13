威力彩9日開獎頭獎再摃，目前已連43摃，已史上第三長連摃，今日預估銷售5億元，頭獎上看16.2億元，為今年最高的頭獎，今晚開出第一區獎號為02、03、11、18、26、31，第二區為：03。

(中時電子報)