日本1名凍齡媽媽結婚多年有1子，但她仍是寂寞難耐，而且她相當偏愛鮮肉少年。某日，隔壁鄰居見凍齡媽媽邀約1名鮮肉少年來家作客，並從房中傳來鬼哭神嚎的激情喊聲。數小時後，1名少年從她家門搖擺不定走出且緩慢離去，鄰居見有異立即報警處理。

據了解，此名凍齡媽媽經常邀約少年前來家中作客，過沒多久一定會房間裡聽到呼天喊地的叫聲，隔壁鄰居懷疑此名凍齡媽媽，是將少年找來家中，做成她專屬的肉便器享用，而且每次的少年還都不一樣。

警方接獲通報後，立即前此住家調查，並發現房中散落一地的保險套，有的裡頭裝有激戰過後的殘物，房中也傳來一股腥味，員警將凍齡媽媽帶回偵訊後，凍齡媽媽坦承自己的確與多名鮮肉少年嘿咻，但全都是因為他們鮮嫩的肉體，並沒有任何情感在他們身上。

更扯的是，凍齡媽媽每次相約少年來家中時，她的老公與兒子都在家，而且家中也相當凌亂，警方已深入介入調查當中，不排除凍齡媽媽已經與數名未成年少年上床嘿咻過。

(中時電子報)