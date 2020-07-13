台南市長黃偉哲（左）則稱，兩人不僅是好戰友，兩市的好交情更是沒話說。（李宜杰攝）

為促進觀光交流，台南市與桃園市合作推出「台南桃園雙方里民合作送客計畫」，邀請桃園市長鄭文燦偕議員團、里長團來府城踩線旅遊。台南市長黃偉哲今晚（13）與鄭文燦碰面，他表示2人過去就是好戰友，2市的好交情更是沒話說，去年已首次辦理觀光交流，未來將持續進行。

鄭文燦表示，今年台南、桃園踩線團的互惠旅遊已達4300人次，因此加碼推出旅遊優惠，台南市民只要到桃園旅遊，住1晚就送1日遊，並計畫率先推出「桃園夜市兩倍券」，拿200換400，歡迎民眾多來桃園。鄭也說，因應振興三倍券上路，桃園主打「工業風」抽獎，將抽出汽車、電動車等好禮，「每個縣市不同，台南農產品較多，桃園則是觀光工廠、休閒農場多。」

黃偉哲則說，桃園市過去5年多來在鄭市長帶領下，發展迅速，甚至在5年內就奪下4次「五星市長」，值得效法。黃也稱，鄭市長日前甫與新北市侯市長交流，2人是「強強相加」，彼此攜手合作，對城市的進步有幫助。

黃偉哲今晚特地換上「蓮花衫」迎賓，並贈送多項台南古蹟限定商品；鄭文燦則身著「黑琵襯衫」，並帶來道地貢丸、糯米蓮藕等美食回贈，並邀請黃偉哲共同為2市的蓮花季宣傳，歡迎民眾北遊觀音、南訪白河賞蓮。

台南市政府觀旅局長郭貞慧表示，透過雙城里民送客合作，不僅能讓北部旅客品嘗招牌台南小吃、探訪古蹟，還能深入體驗台南，感受四季多元面貌，她也盼雙方在資源共用、互補下，發揮最大效益，藉跨域合作，再創旅遊高峰。

(中時 )