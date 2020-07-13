艾美特-KY以自有品牌「艾美特AIRMATR」在大陸電扇及電暖器兩季節性小家電，在大陸市場佔有一席之地，6月合併營收報喜，係因618電商促銷活動、第一季電風扇銷售旺季受疫情壓抑而遞延所致。近期長江沿岸河水暴漲，艾美特大陸九江廠展開防洪大作戰，對下半年營運也轉趨審慎保守。

艾美特自結6月合併營收為13.75億元，比去年同期成長24.40％，創近2個月營收新高。上半年合併營收55.51億元，上半年合併營收比去年同期減少12.31％。艾美特指出，艾美特6月業績大幅成長主因是第一季受全球新冠肺炎影響，整體買氣順勢遞延至第二季發生，又因中國大陸618電商促銷活動受益，6月業績比同期成長，艾美特這波電扇銷售，以黑白天鵝系列循環扇為銷售主力。

艾美特表示，艾美特全員努力下，6月份整體業績回穩，但今年全球疫情整體市場依然十分嚴峻，下半年受各國疫情持續影響，接單能見度尚不明朗，公司對下半年業績持保守看法，下半年營運仍以持續強化工廠效率、新品開發與創新、深圳及九江兩地工廠廠有效整合，加上成本控制為努力目標。

艾美特指出，近日長江水位因連日暴雨而急速上漲，艾美特九江廠距離長江中下游約1.5公里，但廠區地勢較高，距離廠區的長江河床亦較高、較寬，目前暫無水患疑慮，但艾美特已經做好萬全防洪準備，除增加防水板防患，也將公司重要資材搬遷至高樓層，此外艾美特存貨投保人民幣2.7億元，固定資產人民幣5.8億元，都是最堅實的保障。

艾美特指出，艾美特深圳工業區舊廠位於大陸廣東省深圳市寶安區石岩街道艾美特工業區內，是艾美特1991年赴深圳設廠的舊廠原址，深圳舊廠土地開發案是2016年與深圳市TCL海創谷科技園發展簽訂合作協議，2019如期動土開工，目前還在興建中，完工後，初期規劃暫以自用及出租為主。

(工商 )