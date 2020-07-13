SpaceX獵鷹9號將搭載南韓首枚軍事通信衛星升空 20:442020/07/13 中時 楊明暐 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 SpaceX獵鷹9號運載火箭。（美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 南韓第一枚軍事通信衛星Anasisi-Ⅱ將於14日由美國太空探索科技公司（SpaceX）的獵鷹9號（Falcon 9 ）火箭搭載發射升空。 據韓聯社報導，獵鷹9號5月30日曾搭載SpaceX研製的載人太空船成功飛往國際空間站，這次將是獵鷹9號時隔44天再次發射。 若獵鷹9號能成功完成任務，將打破亞特蘭提斯號太空梭1985年創下的最短時間二次發射紀錄。當年亞特蘭提斯號在完成首次軌道飛行後，時隔54天再次發射升空，此一紀錄至今還未被打破。 (中時 ) #獵鷹9號 #SpaceX #搭載 #次發射 #升空 也許您會感興趣 推薦閱讀 帶著希望正能量升空 熱氣球嘉年華開幕 11:212020/07/11 寶島 日本自衞隊2個月內緊急升空194次 7成都是針對這國 21:312020/07/11 國際 萬人矚目 台東熱氣球冉冉升空 04:102020/07/12 地方新聞 抓空汙竹市派機升空 14:012020/07/12 寶島 首款搭載鴻蒙OS設備曝光 華為進軍3兆人幣市場 13:172020/07/13 兩岸 國際熱門新聞 煉獄！活生生被剝皮 數千狐狸屍山驚悚畫面曝光 - 國際 瘋狂致電喚不回！梅根絕情一刀兩斷 頭號閨密超心寒要豁出去了 - 國際 報復美！陸宣布制裁盧比歐等美3議員及1官員 - 國際 星際大戰 地球三國宇宙飛船「艦隊」將「入侵」火星 - 國際 首爾市長朴元淳今出殯 女秘書首發聲：遭性騷長達4年 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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