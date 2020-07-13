南韓第一枚軍事通信衛星Anasisi-Ⅱ將於14日由美國太空探索科技公司（SpaceX）的獵鷹9號（Falcon 9 ）火箭搭載發射升空。

據韓聯社報導，獵鷹9號5月30日曾搭載SpaceX研製的載人太空船成功飛往國際空間站，這次將是獵鷹9號時隔44天再次發射。

若獵鷹9號能成功完成任務，將打破亞特蘭提斯號太空梭1985年創下的最短時間二次發射紀錄。當年亞特蘭提斯號在完成首次軌道飛行後，時隔54天再次發射升空，此一紀錄至今還未被打破。

(中時 )