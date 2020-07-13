截取自蔡英文臉書

今天起一連五天，漢光36號演習正式展開實兵、實彈操演，蔡英文總統今天呼籲大家，一定不要錯過關注國防議題的機會。她說，這次最關鍵的是聯合兵種營首度投入演習，聯兵營是國防改革的大突破，這次漢光演習，將第一次驗收訓練成果。

蔡英文今晚在臉書表示，演習是為了驗收平時的訓練成果。這幾年， 國防部發言人幾乎都在第一時間呈現演習畫面，不過，外行人看熱鬧，內行人看門道，她希望能花點篇幅，介紹這次演習呈現出的國防改革重要進展：

蔡英文強調，此次最關鍵的，是聯合兵種營首度投入演習。以前，不同軍種、兵種各自訓練，遇到「三軍聯合作戰」時，需要逐層協調，才能互相提供火力支援。但是戰場瞬息萬變，第一線的作戰部隊，應該要更靈活、更即時合作，這是國際軍事發展的趨勢。

去年開始，陸軍陸續編成聯兵營，在500人編成的營級單位中，同時設置步兵、裝甲、陸航、海空軍等不同單位的聯絡官，及UAV無人機操作手、刺針飛彈、狙擊組等不同專長官兵。她說，這樣，一個營就有全方位的戰力，也能隨時因應戰況變化，協同其他部隊，互相支援火力，打擊共同的目標。

蔡英文強調，聯兵營是國防改革的大突破，這次漢光演習，將第一次驗收訓練成果。她要請大家一起留意演習訊息，「我們每個人的關心，就是對國軍弟兄姊妹們最好的支持！」

(中時 )