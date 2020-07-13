東京都、神奈川、埼玉、千葉縣的新冠肺炎確診人數又有增加的傾向，因夜生活感染的人數也不在少數。日本體育報「Spoichi」報導，上門服務的應召女郎到外地打工，疑似因密切接觸的關係導致新冠病毒擴散。

東京都連續4天確診人數超過200人後，13日確診數也達119人，其中不乏因夜生活感染的人。

日本體育報「Spoichi」報導，青森市10日出現第5例確診病例，是住在茨城縣的20多歲女性，是上門服務的妓女。她於7月3日從茨城搭高速巴士到東京新宿歌舞伎町的牛郎店玩。隔天4日直接搭新幹線到青森市，下榻青森市的飯店提供性服務直到8日。

她9日發燒到38度，聯絡相關諮詢中心後，10日接受PCR核酸檢測確診為陽性。這名女性5天內共接了30名客人，青森市呼籲嫖客們趕緊出面聯絡諮詢中心。

此外，在岐阜市的應召店服務的20多歲女性6月9日也確診，她來往於住家所在的神奈川縣以及工作地的岐阜縣之間，5月中旬起住在岐阜。

有外地打工經驗的東京都內30多歲的應召女郎說，「在玩時當然是拿掉口罩的，玩的內容也和以前一樣，『3密』（密閉空間、密集場所、密切接觸）是避免不了的。」

報導指出，自治體很難掌握從事色情行業的人以及嫖客的個資，嫖客不申告感染途徑，使追蹤感染源相當困難，很可能使社區感染進一步擴大。

(中時電子報)