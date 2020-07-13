俄羅斯國營的聯合發動機公司（United Engine Corporation,UEC），正在為巴基斯坦JF-17戰鬥機(大陸稱為FC-1「梟龍」)開發新型RD-93MA發動機，推力與壽命都比原先的RD-93來的好。

噴射戰機世界(defence-blog)報導，UEC公司是俄羅斯最主要的發動機開發商，是好幾個發動機製造廠的聯合體，包括軍事、民用和太空用途的所有發動機都有在製作。其實UED更像是業界聯盟，是好幾家發動機公司的結合，比如「側衛家族」Su-27系列的AL-31/41發動機，是土星科研聯合體，就屬於UEC旗下的子公司；至於RD-93發動機，是克里莫夫公司(Klimov)所負責設計。

RD-93的系譜要從RD-33說起，是1980年代，克里莫夫為MiG-29戰機所研發的中尺寸發動機，至於RD-93，就是為JF-17所改良的變型，據2010年珠海航展上的資料，與基礎RD-33相比，RD-93具有更大的推力，也有更好的耐用性能。

雖然JF-17是中國大與巴基斯坦合作研發，不過中國大陸空軍沒有採購，因此巴基斯坦是唯一使用國，也就特別在乎JF-17的後續改良，因此委託UEC開發RD-93MA。

UEC在網站上的新聞稿說，RD-93MA發動機已經從聖彼得堡運到莫斯科，供中央航空發動機研究所（CIAM）進行熱壓艙試驗，主要是測試實際飛行中會遇到的模擬高溫和高度條件。

據報導，RD-93MA發動機可產生的最大推力為9,300 KgF公斤力，而原本的RD-93，最大推力為8,300kgf。(做為比較，F/A-18E的F414發動機，推力9978公斤力)。

巴基斯坦已經製造了100多架JF-17，對其性能表現相當滿意，到2024年將訂購62架JF-17 Block 3戰鬥機，也就是改用RD-93MA發動機的最新版本。

有趣的是，RD-93除了賣給巴基斯坦，也賣給印度。RD-93由RD-33發動機開發而成，而RD-33也有改良型的RD-33MK，該發動機為印度空軍的MiG-29UPG、印度海軍的MiG-29K提供動力。

儘管在過去的20年，印度一再向俄羅斯抗議，竟提供相同的軍火給中國大陸和巴基斯坦，但俄羅斯沒有理會印度的抗議。

(中時電子報)