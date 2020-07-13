因為全球新冠肺炎疫情，讓外送餐飲業生意「強強滾」，不過隨著越來越多人加入外送的行列，送餐出包的事件也越來越頻繁。一名網友驚爆朋友男友叫外送時，飲料竟被外送員「以口就杯」偷喝，監視器畫面完全錄下這荒唐的行徑，案件曝逛更讓全網狂刷一排「好噁心」！

該網友在臉書粉專《太咪瘋韓國》上爆料，表示朋友的男友叫外送，疏不知飲料卻已被外送員給偷喝。事情因為清掃阿姨見電梯裡有垃圾，請管理員調閱監視器，看是誰丟的，沒想到意外發現有外送員竟有如此離譜的送餐行為。

從原PO提供的監視器畫面可以看出，這名外送員一進電梯後，便從紙戴中拿出飲料杯，不慌不忙地按下樓層後，直接把飲料杯蓋打開，直接對著杯口啜飲，隨即把蓋子蓋上，彷彿一切都沒發生，再將飲料交給顧客。

原PO在臉書上譴責，表示「是有那麼渴嗎？畢竟現在這種防疫時期，還隨便這樣，太過份了吧！」朋友也希望這個不稱職的外送員可以受罰。原PO補充，剩下的監視畫面可以看出，外送員出電梯然後就把手中那個飲料給朋友男友，手中沒其他飲料離開，可以證明不是他自己的。

貼文一曝光，網友馬上在留下刷一排「好噁心喔」、「太誇張了」，有人表示…「可以算是業務侵占了」。而針對此外送偷喝飲料事件，據《ettoday》指出，「Foodpanda」官方回應：「foodpanda 致力提供優質的外送體驗，因該名外送夥伴已違反服務條款，我們將會解除與該名外送夥伴的合作關係。」

(中時電子報)