台灣三星宣布，5G版A51建議售價為16,990元、A71為19,990元，與同樣主攻兩萬元以下平價5G手機的宏達電U20差不多，還比U20早近半個月上市，但是，5G版A51與A71有隱憂，兩款均只支援N41與N78，比起宏達電U20來說少了3個頻段，也讓A51與A7的5G收訊順暢與否仍有待觀察。

宏達電在6月中發表台灣首款售價低於兩萬元的5G手機U20之後，三星也隨即宣布將在台灣推出平價手機，也就是A71與A51的5G版，A71與A51的4G版主打大螢幕與主鏡頭四相機，根據通路調查機構數據顯示，在台灣上市以來，穩居今年3、4、5月熱銷智慧型手機前10名，通路與消費者對這兩款產品相對熟悉。

A71與A51從4G升級至5G之後，保留原有的四相機模組，處理器都改用三星的5G SoC晶片Exynos 980，建議售價則分別為19,990元、16,990元，只比4G版本上市時價格貴了4,000元，與同樣主打兩萬元以下5G手機的宏達電U20來說，售價差不多，台灣三星重申5G版A51與A71將在7月下旬正式開賣，還有比宏達電早了將近半個月開賣的優勢。

但是，值得注意的是，宏達電U20由於在地開發，除了台灣市場與國際市場最通用的5G頻段N78之外，台灣電信業者主要5G頻段N1、N3、N28、N41也全部支援，5G版A71與A51僅支援N78與N41，以5G開台初期基地台數量有限，而且多以都會區為主來說，三星這兩款平價5G手機的5G收訊可能會不如宏達電，這兩款產品不支援N1頻段，也代表室內5G通訊品質恐怕會受限。

(工商 )