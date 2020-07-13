針對美國駐陸大使館在推特上轉發圖片出現「中國奴隸勞工製造」字樣，大陸外交部發言人華春瑩表示，這條由美國國務院發表、美駐大陸使館轉發的推文，是一則粗製濫造、特別低劣、不值一駁的謊言，美國一些人詆毀和攻擊中國大陸，已經到了沒有任何下限的地步，應該受到強烈譴責。

在北京外交部記者會上，有媒體提出，美國駐大陸使領館的推特帳號使用中文轉發和翻譯的推文稱，「中國製造的很多產品由奴隸勞工製造。每個工商企業都應清理其供應鏈，以確保它沒有從中國共產黨在新疆對維吾爾人的人權侵犯中獲利。」推特還使用的一張配圖顯示一塊布料上的標識寫有「中國奴隸勞工製造」的漢字。請問中方對此有何評論？

華春瑩回應說，「我不知道你看到了這張圖片以後，第一反應是什麼？我注意到這條推特，它首先是美國務院發言人發的推特，美國駐華使領館也轉推了。如此一個粗製濫造、特別低劣、不值一駁的謊言，他們居然可以堂而皇之地拿來污蔑、詆毀中國，實在是令人不齒。」

她表示，「他們侮辱自己的智慧，我不反對，但是我們堅決反對他們以這樣低劣的謊言來汙名化、污蔑攻擊中國。我想他們這樣的惡劣行徑應該遭到大家的強烈譴責和追究，這也再次證明，美國一些人現在為了詆毀和攻擊中國，已經到了沒有任何下限的地步。」

華春瑩指出，「美方關於涉疆問題的不實指控，可以堪稱本世紀最大的謊言之一。過去40年間，新疆自治區維吾爾族的人口從555萬已經增加到1168萬，是40年前的2倍還多。美方見過這樣的人口或者說種族的滅絕嗎？關於新疆的清真寺，每530位穆斯林就擁有一座清真寺，10多倍於美國，他們見過這樣的壓制宗教自由嗎？」

她接著表示，「我也有一些維吾爾族的朋友，我知道他們在新疆生活得非常愉快，可以自由順暢地呼吸，唱歌跳舞，跟佛洛德那樣的非裔美國籍人待遇是完全不一樣的。我們真心希望美國那些政客能夠真正關心自己國內存在的嚴重的種族問題，能夠下點力氣去保護好他們自己國內的人權問題。

(中時電子報)